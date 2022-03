Staw w Parku Róż to... śmietnik. To pewnie wina wiatru, prawda?

Dziś, u progu wiosny, staw zamiast cieszyć oko, przeraża swoim wyglądem. Śmieci przy brzegu - zwłaszcza o strony ul. Kosynierów Gdyńskich, jest co niemiara. Ponieważ jeszcze kilka tygodni temu staw wydawał się w miarę czysty, „śmiem przypuszczać”, że zaśmiecony akwen to wina przyrody. Śmieci przeniósł tu wiatr z orkanu Eunice albo najpewniej zrobiły to kaczki, uprzednio grzebiąc w śmietnikach. W to, że staw zaśmiecili gorzowianie, jakoś „nie uwierzę”. Skoro tak leży nam na sercu to miejsce, że prawie wszyscy wytykaliśmy błędy przy rewitalizacji, to chyba nie wrzucalibyśmy odpadów do wody zamiast do śmietnika.