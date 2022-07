Stilon Gorzów z dużym wzmocnieniem! Emil Drozdrowicz wraca do klubu, w którym był ulubieńcem kibiców

Drozdowicz urodził się w Sulęcinie, ale pochodzi z Ośna Lub., jest więc wychowankiem Spójni. Mając 15 lat poszedł do Lubuskiej Szkoły Piłkarstwa Młodzieżowego w Zielonej Górze, a po ukończeniu wieku juniora przeniósł się do zielonogórskiej Lechii. Stamtąd, po kilku latach występów, w trakcie sezonie 2007/2008 trafił na testy do Zagłębia Lubin. Tam zagrał w Młodej Ekstraklasie i Pucharze Ekstraklasy, ale w samej ekstraklasie nie zadebiutował. Klubu nie porozumiały się w kwestii transferu i zawodnik wrócił do Lechii. Dla Zielonej Góry w sezonie 2007/2008 mierzący 178 cm wzrostu atakujący zdobył 20 bramek w 29 meczach i zdobył koronę króla strzelców II ligi. To zaowocowało wypożyczeniem do GKP Gorzów, który awansował na zaplecze elity. W niej Drozdowicz był najskuteczniejszym piłkarzem gorzowskiego klubu. Jesień spędził w Arce Gdynia, po czym wrócił na półtora sezonu do miasta nad Wartą. Po tym była Polonia Bytom w ekstraklasie i Termalica Bruk-Bet Nieciecza, z którą po pięciu latach też rywalizował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Później przeszedł do Wisły Płock, z którą po pół roku ponownie był w tym szczeblu. Potem bronił barw Chojniczanki Chojnice i Wisły Puławy. W tej ostatniej w minionej kampanii strzelił osiem goli w 34 spotkaniach w ramach eWinner II ligi.