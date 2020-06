Straszna tragedia. Czwórka młodych ludzi, która wpadła autem do rzeki, utonęła

Przypomnimy, do tragicznego wypadku doszło 14 marca w okolicy miejscowości Stare Osieczno. Najpewniej w nocy samochód osobowy wpadł do rzeki Drawy. Auto leżące w wodzie do góry podwoziem zobaczyła przypadkowa osoba i wezwała policję.

Ponad lustro wody wystawało tylko koło

- Zgłoszenie do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich wpłynęło o godzinie 7.12 rano. Pierwsze jednostki na miejsce zdarzenia dotarły o godzinie 7.30. Po dojeździe na miejsce strażacy zabezpieczyli teren - wyjaśniał wtedy na miejscu wypadku Paweł Kaczmarczyk, kapitan z komendy powiatowej PSP w Strzelcach Krajeńskich. Opowiadał, że auto osobowe wpadło do rzeki Drawy. Ponad lustro wody wystawało tylko jedno koło. W samochodzie znaleziono cztery osoby, jednak silny nurt uniemożliwiał akcję ratunkową. Znajdujący się w rzece pojazd musiał być podczepiony do wyciągarki linowej i w taki sposób holowany do brzegu.