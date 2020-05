Strzelce Kraj. Po tragicznej śmierci dwojga starszych ludzi burmistrz podjął decyzję w sprawie pracownika socjalnego

Wydał kolejne polecenia

- Pracownik socjalny, który nieodpowiednio zareagował na zgłoszenie, to osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, która wielokrotnie wielu ludziom pomogła. Jednak mamy tu do czynienia z sytuacją, która jest bardzo tragiczna w skutkach. W tym przypadku doszło do zaniedbania. Dodatkowo jesteśmy w stanie epidemii, podczas której wielokrotnie było powtarzane, że musimy zwracać szczególną uwagę czy wokół nas jakiejkolwiek pomocy nie potrzebują m.in. osoby starsze i samotne - tłumaczy burmistrz Feder. Wydał też polecenie stworzenia prawidłowego systemu komunikacji wewnątrz jednostki i przygotowania planu pracy socjalnej z osobami starszymi. Wszystko po to, by już nigdy do tak smutnego zdarzenia nie doszło.