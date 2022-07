Sukcesy wioślarzy AZS AWF Gorzów w młodzieżowych mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski juniorów

A to dlatego, że czwórka bez sterniczki z Martyną Jankowską (oraz Małgorzatą Strybel, Anną Potrzuską i Izabelaą Pawlak) wystartują w finale tych regat, po tym jak we wtorek we włoskim Verese awansowały do finału, przypływając na metę w swoim przedbiegu jako pierwsze. Finał odbędzie się w sobotę 30 lipca.

Za to w zakończonej w Kruszwicy w ten weekend Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży zawodnicy trenera Piotra Basty dwukrotnie byli na podium. W dwójce bez sternika juniorów młodszych Daniel Kusz i Rafał Jakubczak byli drudzy, a w czwórce bez sternika w tej samej kategorii wiekowej ten duet plus Adam Obarzanek i Hubert Tarasiuk zajęli trzecią pozycję.