Święta Pieczonego Kurczaka w tym roku nie będzie! Powrócą za to autobusy

Gmina postanowiła, że powrócić mają cztery pary połączeń linii 100 do Borka, trzy pary połączeń linii 103 do Ciecierzyc oraz po dwie pary połączeń linii 112 do Bolemina/Kiełpina i linii 118 do Brzozowca. Jak informuje wójt Deszczna, autobusy zaczną zawieszone kursy powrócą ponownie prawdopodobnie od 16 stycznia.

- Chcąc utrzymać komunikację na tak wysokim poziomie, musimy zaoszczędzić, uszczuplając inne wydatki, dlatego ulice; Mała w Ciecierzycach i Berberysowa w Osiedlu Poznańskim, które miały być wykonane w tym roku, wykonamy w przyszłym roku. Bardzo mi przykro, ale zrezygnujemy również z organizacji Święta Pieczonego Kurczaka. Przepraszam, wszystkich mieszkańców za jego brak, ale nie będziemy bawić się na kredyt - mówi wójt P. Tymszan.