Święta w szpitalu. Medycy pracują na pełnych obrotach: również w święta

Mówisz święta, myślisz: dom, rodzina. Ta wizja nie dotyczy niestety personelu medycznego. Oni dbając o nasze zdrowie, życie i bezpieczeństwo, pracują cały czas. Również w święta. Dla medyków to dzień, jak każdy inny. Czy jest to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie, czy Sylwester oni mają jeden cel: dbać o dobro i zdrowie pacjentów. Każdego dnia troszczą się o chorych: wykonują im badania, leczą ich, ratują im życie, wydają posiłki, dzielą się dobrym słowem. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie opublikował kilka zdjęć, na których możemy zobaczyć, jak wygląda Wielkanoc personelu gorzowskiej lecznicy. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną w kraju, te zdjęcia pokazują jeszcze więcej... Może to właśnie dziś jest dobra okazja do tego, by ze zdwojoną siłą podziękować im za ich trud i zaangażowanie? My jesteśmy pełni podziwu i dziękujemy! WIDEO: Teatr Osterwy w Gorzowie Wlkp. szyje maseczki ochronne dla szpitala

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.