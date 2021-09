Szatnie nie będą już koszmarem dla młodych piłkarzy

Boiska treningowe przy ul. Olimpijskiej w końcu mogą doczekać się szatni. Część do treningów powstała cztery lata temu, ale by się przebrać czy wziąć prysznic po zajęciach, piłkarze muszą korzystać z poniemieckiego budynku, który jest po drugiej stronie głównego boiska na stadionie. Oba miejsca dzieli aż kilkaset kroków. Od przyszłego roku tego problemu ma nie być. Szatnie powstaną tuż obok boisk. Będą w budynku, który powstanie na bazie kontenerów. Nie zabraknie tu umywalek (ma być ich osiem), toalet (będą cztery), pryszniców (dwa).

Szacuje się, że szatnie będą kosztowały około 250 tys. zł. Pieniądze na to mają pochodzić z tzw. środków rajcowskich. Co to za fundusz? Każdy z radnych może wskazać, na co przeznaczyć 150 tys. zł (na jednego radnego).