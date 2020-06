Szkoła przy Warszawskiej rośnie jak na drożdżach. Stawiają już halę!

Robotnicy uwijają się też po drugiej stronie poszpitalnego kompleksu. Kończy się etap wykonywania fundamentów przyszłego rozległego budynku warsztatów. Warsztaty będą rozciągać się od ul. Teatralnej niemal aż do budynku byłego oddziału zakaźnego.

- Od strony ul. Teatralnej powstanie część piętrowa budynku warsztatów. Do końca roku planujemy wykonanie zadaszenia - mówi kierownik kontraktu.

Będą też trwały prace wewnątrz byłych budynków szpitala (nie licząc oddziału zakaźnego oraz części kompleksu od strony Teatralnej).

Nasz reporter był także wewnątrz dawnej lecznicy. Tu prace rozpoczęły się jeszcze w styczniu, gdy Mirbud wszedł na plac budowy. Już w pierwszych tygodniach robót z każdej ściany został skuty tynk, rozebrano też stare posadzki, sufity, odkryto stropy, i tu natrafiono na problem…

- Stropy i niektóre ściany w jednym z budynków nie dają gwarancji bezpieczeństwa. Aktualnie prowadzone są badania i ekspertyzy które dadzą odpowiedź, czy może to stanowić zagrożenie. Być może trzeba będzie przeprojektować ściany i postawić je na nowo – mówi GL rzecznik magistratu. Wyniki badań powinny być znane jeszcze w czerwcu. Na razie trudno więc powiedzieć, czy inwestycja zakończy się w terminie. Miasto założyło, że cały kompleks będzie gotowy w sierpniu przyszłego roku. Chce, by we wrześniu 2021 r. zabrzmiał tu pierwszy dzwonek.

- Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas jednak najważniejsze. Może się zatem zdarzyć tak, że szkoła zostanie otwarta z opóźnieniem. Na razie cały czas pracujemy jednak nad tym, aby otworzyć ją zgodnie z planem i by przed 1 września mieć już kupione pełne wyposażenie szkoły – dodaje Ciepiela.