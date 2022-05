Szykujcie się na wodne szaleństwo! Kąpieliska w regionie są gotowe do sezonu! Magdalena Marszałek

Do wakacji zostało jeszcze trochę czasu, ale kąpieliska w regionie już szykują do sezonu. Z wodnych atrakcji będzie można korzystać między innymi nad jeziorami w Nierzymiu i Kłodawie oraz nad zalewem w Karninie. Przygotowania do lata trwają także w Długiem, ale tam plażowanie będzie mocno ograniczone z powodu trwającego remontu.