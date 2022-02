Tak wielu zakażeń nie było w Gorzowie od prawie roku |10 LUTEGO

W czwartek 10 lutego w Lubuskiem potwierdzono aż 1512 przypadków koronawirusa. To kolejny rekord dobowej liczby infekcji w naszym regionie (poprzedni został odnotowany 4 lutego i wynosił 1331 zakażeń). Wśród tych 1512 przypadków 1372 potwierdzono u osób, które wcześniej nie miały oficjalnie potwierdzanego koronawirusa, a 140 u osób, które już wcześniej były zakażone.

W Gorzowie potwierdzono aż 183 przypadki koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w mieście wzrósł do poziomu 98,35 os. na 100 tys. mieszkańców. To druga pod względem wielkości liczba zakażeń w Gorzowie od początku pandemii. Rekordowy był 6 marca 2021, gdy w Gorzowie potwierdzono 191 infekcji.

Wskaźnik zakażeń w Lubuskie wzrósł do poziomu 110,41 os. na 100 tys. mieszkańców. Oczywiście jest on najwyższy od początku pandemii. A i tak z całą pewnością niedoszacowany. Nie zawiera on bowiem wyników testów, które można sobie zrobić na własną rękę.