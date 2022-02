Takie bęcki, jakie dostał AZS AJP Gorzów od BC Polkowice dostawali już inni, ale czy to usprawiedliwia naszą grę?

Te miny na ławce rezerwowych mówią same za siebie, choć akurat do Anny Makurat (pierwsza z lewej) czy Wiktorii Keller za tę sobotnią grę w Polkowicach nie można mieć zastrzeżeń. Do Ewelina Śmiałek tym bardziej, bo nie zagrała.

Piotr Kaczmarek/AZS AJP Gorzów