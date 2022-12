Takie cuda sprawią, że na święta będzie jeszcze piękniej

Kiermasz ozdób przedświątecznych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim ma już kilkuletnią tradycję. W tym roku odbyła się piąta jego edycja.

- To wspaniały moment, kiedy wprowadzamy atmosferę świąt Bożego Narodzenia, świąt wyjątkowych w naszej polskiej tradycji. Bardzo dziękuję, że chcieliście państwo po raz kolejny pokazać wielki potencjał, który drzemie w uczestnikach waszych ośrodków. To co jest tutaj prezentowane - te piękne prace - są obrazem naszych polskich, tradycyjnych świąt Bożego Narodzenia - mówił wojewoda Władysław Dajczak.