Takie właśnie ściganie jak meczu Apatora Toruń ze Stalą Gorzów w PGE Ekstralidze chcemy oglądać!

Niektórzy, zwłaszcza lubuscy kibice najbardziej w tej potyczce czekali na pojedynki Patryka Dudka z Bartoszem Zmarzlikiem, choć akurat ten pierwszy przekonywał, że... - To nie jest to samo, co było jeszcze rok temu, jak były derby między Zieloną Górą a Gorzowem - uśmiechał się przed tym starciem „Duzers” i dodawał: - Tym bardziej że ja ścieżki na zielonogórskim torze lepiej znałem i wiedziałem, jak przed tym Bartkiem bronić się i mu uciekać. A toruńskiego toru cały czas uczę się. Jazdy na nim. Nie nastawiam się więc zbytnio na to, co będzie między mną a Bartkiem. Po prostu, w lidze szwedzkiej kilka dni temu wygrywamy razem ostatni bieg [Dudek ze Zmarzlikiem w Szwecji jeżdżą dla Bauhaus-Ligan Lejonen Gislaved - przyp. red.], zaś w niedzielę będziemy jechać przeciwko sobie. Taki to jest sport, że raz jesteśmy kolegami z drużyny, a raz przeciwnikami. Najważniejsze, by pojechać cało i zdrowo, i by było fajne widowisko.