Takiej Stali Gorzów może obawiać się każdy! Półfinał PGE Ekstraligi jest nasz, Apator Toruń pokonany

Tydzień temu, przed pierwszym meczem ćwierćfinałów drużynowych mistrzostw Polski na MotoArenie, kibice Stali mogli być bardzo zaniepokojeni o wynik tamtego spotkania. Ale po tym, jak żółto-niebiescy zdobyli w minioną niedzielę w Grodzie Kopernika 44 punkty i do rewanżu na stadionie im. Edwarda Jancarza przystępowali z rekonwalescentami Martinem Vaculikiem i Oskarem Paluchem, fani „Staleczki” mogli być nie tyle spokojni o rezultat, co mieli nadzieję, że to stalowcy awansują do drugiej rundy play offów PGE Ekstraligi i tym samym wejdą do strefy medalowej.