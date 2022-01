Ten mecz AZS AJP Gorzów bardziej przypominał sparing niż mistrzowskie spotkanie w Energa Basket Lidze Kobiet

Przed sobotnim meczem rozgrywanym w hali AJP przy ul. Chopina trener gorzowianek zapowiedział, że te przystąpią do tego spotkania w niepełnym składzie i wcale nie miał na myśli tych zawodniczek, które pauzują od kilku tygodni, a nawet miesięcy, jak Stella Johnson, Anna Makurat czy Paula Duchnowska. Chodziło mu o jedną z kluczowych koszykarek i faktycznie, w kadrze brakowało Wiktorii Keller, która na treningu doznała kontuzji. Ale jako że u Katarzynek nie pojawiła się ani Tyler Scaife, ani Marta Nowicka, to nasze straty przy ich nie były aż tak bardzo znaczące. Co prawda Polka była tylko i aż zawodniczką do rotacji, ale Amerykanka to w końcu obok Oumoul Sarr jedna z najbardziej punktujących koszykarek. Bez nich więc siła i tak słabych torunianek była bardzo osłabiona. Ale i akademiczki pokazały swoją moc, co było widać zwłaszcza po 10 min.