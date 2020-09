Też jesteśmy w euforii! Oceniamy Stal za mecz we Wrocławiu

W niedzielę 6 września żużlowcy Moich Bermudów Stali Gorzów pokonali we Wrocławiu tamtejszą Betard Spartę 46:44 i są już o krok od rundy play off. Czterema ostatnimi biegami żółto-niebiescy wprowadzili w euforię swoich kibiców. Podopieczni trenera Stanisława Chomskiego przegrywali bowiem aż dziesięcioma punktami. W końcówce meczu odrobili jednak stratę i po minięciu mety mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Ten wynik i okoliczności zwycięstwa bez wątpienia przejdą do historii gorzowskiego speedwaya i będzie się o nim mówić latami. Jakie zatem oceny wystawiliśmy za ten mecz poszczególnym zawodnikom Stali?

Jarosław Miłkowski