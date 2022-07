To będą podchody na czterech kółkach! Można wziąć udział w rodzinnym rajdzie

Tu nie chodzi o prędkość i jak najszybsze pokonanie trasy. Liczy się przede wszystkim dobra zabawa, podczas której będzie można odkryć ciekawe miejsca i sporo się o nich dowiedzieć. Element tajemnicy oraz poszukiwanie wskazówek sprawią, że uczestnicy samochodowego rajdu na pewno nie będą się nudzić.

Trzeba tylko zapakować rodzinę do samochodu i wyruszyć w drogę. To jest okazja do tego, żeby pobawić się w takich tropicieli tajemnic. W ten sposób chcemy pokazać, że turystyka rodzinna ma się całkiem dobrze i że z powodzeniem można ją uprawiać także w naszym powiecie gorzowskim - mówi Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemia Gorzowska.