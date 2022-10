To będzie najdłuższa parada w historii Gorzowa! Motocykliści zakończą sezon

- Jest to najdłuższa parada, jaka do tej pory przejedzie ulicami Gorzowa. Mieszkańców zachęcamy do spotkania się z nami na trasie, bo będzie to wyjątkowe wydarzenie - mówi Jacek Sterżeń. Od ośmiu lat oficjalnie - bo wcześniej motocykli spotykali się ze sobą spontanicznie - organizuje on motocyklowe imprezy na otwarcie i zakończenie sezonu.

Tegoroczny sezon motocykliści rozpoczęli sezon 9 kwietnia. Teraz, pół roku później, przychodzi czas na jego oficjalne zamknięcie. Zostało ono zaplanowane na sobotę 15 października. Parada wystartuje z bulwaru zachodniego przy Wildomie o 12.00. Motocykliści przejadą 15,4 km.