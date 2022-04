To będzie postrach kierowców. Na lubuskich drogach pojawi się Mobilna Jednostka Kontrolna

Zamiast w stacji kontroli pojazdów - szczegółowa kontrola bezpośrednio na drodze. Tak już niedługo będą sprawdzać stan techniczny pojazdów inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie. Lubuski oddział będzie jednym z szesnastu w całym kraju, które otrzymają nowoczesne Mobilne Stacje Diagnostyczne.

Eliminowanie z ruchu niesprawnych pojazdów stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym to jedno z naszych głównych zadań. W ich skutecznej realizacji pomagać będzie nowoczesny wóz, który ma trafić do naszego inspektoratu do końca tego roku. Kontrole z wykorzystaniem tych specjalistycznych urządzeń są bardziej szczegółowe i precyzyjne, co na pewno ułatwi eliminowanie z ruchu najbardziej niebezpiecznych pojazdów - mówi Mirosław Jesiołkiewicz, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.