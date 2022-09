To był prawie idealny mecz Stali Gorzów. A Krzysztof Nowicki w nim wyprawiał cuda. Stąd i zwycięstwo nad Nielbą Wągrowiec

To właśnie defensywa gorzowian była kluczem do zdobycia kompletu punktów. Węgrowianie, którzy tak jak nasi w pierwszej serii nie wywalczyli ani jednego „oczka”, nie mogli znaleźć recepty zwłaszcza na kapitalnie broniącego przez 60 min Krzysztofa Nowickiego. Nawet jeśli gospodarzom udało się przedrzeć przez mur postawiony przez zawodników trenera Oskara Serpiny, to na przeszkodzie stawał wspomniany Nowicki.

– Wiedzieliśmy, że Nielba to bardzo groźny zespół, szczególnie w drugiej połowie. Ale nam na boisku wychodziło prawie wszystko. A w szczególności w obronie. Była bardzo dobrze dostosowana do przeciwnika, waleczna i nie popełniała błędów. Poza tym mieliśmy bardzo wielkie oparcie w postaci Krzysztofa Nowickiego, który zagrał rewelacyjne zawody. Robił w bramce cuda – komplementował bramkarza i jego klubowych kolegów szkoleniowiec naszych.

Co prawda po 10 min było 4:2 dla Nielby, ale już jedenaście minut później dwubramkową przewagę uzyskała Stal. I mimo że do przerwy żółto-niebiescy prowadzili jedynie jednym golem, to Serpina był spokojny.