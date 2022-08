To był taki mecz, w którym mógł wygrać i Stilon Gorzów, i Ślęza Wrocław. Stąd może... remis

Ślęza Wrocław na stadionie OSiR-u wygrała pięć ostatnich meczów ze Stilonem Gorzów. A jeśli do tej wyliczanki dodać trzy z rzędu zwycięskie spotkania z Wartą Gorzów, to seria triumfu żółto-czerwonych przy ul. Olimpijskiej wynosiła osiem. Nic więc dziwnego, że statystycznie to wrocławianie, a nie niebiesko-biali byli faworytem sobotniego starcia piątej kolejki III ligi gr. 3. Także biorąc pod uwagę pozycje, jakie zajmowali przed tą serią gier w rozgrywkach ligowych.

Stąd też nie można było być zaskoczonym, że pierwsze okazje strzeleckie stworzyła właśnie ekipa trenera Grzegorza Kowalskiego, byłego zresztą szkoleniowca GKP Gorzów. W 5 min Gabriel Łodej wybronił sytuacje sam na sam z Pawłem Fediukiem, a minutę później jego klubowy kolega również przegrał pojedynek z bramkarzem gorzowian. Stilonowcy odpowiedzieli na to… golem. W 9 min piłki zagranej za linię obrony Ślęzy dopadł Olaf Nowak, po czym z lewej strony boiska dograł futbolówkę wzdłuż linii bramkowej do zamykającego akcję Mateusza Kaczora i temu nie pozostało nic innego jak trafić do siatki. Golkiper gości Jakub Wąsowski nie miał szans by zdążyć ze skuteczną interwencją.