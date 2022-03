To, co było jest mniej istotne. Najważniejsze przed AZS AJP Gorzów, a więc play offy ze Ślęzą Wrocław

AZS AJP Gorzów zajął czwarte miejsce na koniec rundy zasadniczej ekstraklasy, stąd też w 1/8 finału drużynowych mistrzostw Polski wystąpi przeciw występującemu na piątej pozycji zespołowi z Wrocławia. To jest z tą samą Ślęzą, z którą w miniony weekend wygrał 88:63. I podobną do tej, z którą zwyciężył w grudniu w stolicy Dolnego Śląska 77:68. Ale jeszcze przed tamtym niedzielnym pojedynkiem każdy w AZS w pełni zdawał sobie sprawę z tego, że ta sobotnia potyczka będzie zupełnie inna. I to z kilku względów.

Jednym z nich jest mentalność, bo choć wrocławskie zawodniczki miały szansę zamienić się lokatami z koszykarkami trenera Dariusza Maciejewskiego, to całkowicie były świadome tego, że i tak o strefę medalową powalczą z PSI Eneą. A to mogło skutkować tym, że zaprezentowały się inaczej, niż chcą pokazać się w trakcie tej bitwy o półfinał. Kolejny powodów to sam skład. W kadrze Arkadiusza Rusina nie było jego dwóch zagranicznych podopiecznych, a i trzecia przesiedziała 40 minut na ławce rezerwowych. Z całym szacunkiem dla Magdaleny Szajtauer, naszej byłej koszykarki, czy Karoliny Stefańczyk, ale z nimi Ślęza nie miała argumentów pod tablicami, by ograć AZS. Chociaż ten rywalizował bez rosyjskiej podkoszowej Ksenii Tikhonenko i to już nie zmieni się. Zresztą, o tym samym mówili też sami szkoleniowcy i zawodniczki.