To na tej imprezie odbędzie oficjalne otwarcie stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie

To zawody dla dzieci w formule dwuboju lekkoatletycznego. Dziewczęta i chłopcy z kategorii U-12 z roczników 2011 i 2012 będą rywalizować w takich konkurencjach jak: 60 m, 300 m, w dal ze strefy, skok wzwyż czy rzut piłeczką palantową. W zawodach może wystartować każde zgłoszone dziecko, posiadający stosowną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Taki zawodnik lub zawodniczka zostanie sklasyfikowana, jeśli ukończy dwie z ww. pięciu konkurencji. Zawodnicy, którzy będą w pierwszej piętnastce w dwuboju uzyskują bezpośredni awans do krajowego finału. Zgłoszenia odbywają się poprzez specjalnie przygotowaną do tego stronę internetową.

Przypomnijmy, od środy 10 sierpnia na nowym obiekcie mogą trenować nie tylko zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych, ale również lekkoatleci amatorzy. W sierpniu pasjonaci biegania mogą korzystać z bieżni od poniedziałku do soboty w godz. od 7.00 do 9.00 i od 19.00 do 21.00, a w niedzielę od 8.00 do 14.00. Zarządzający obiektem OSiR prosi, by nie korzystać z pierwszego toru i by trenować w odpowiednim obuwiu. We wrześniu ten harmonogram zmieni się, a pierwszeństwo w treningach będą miały kluby sportowe.