To nie prima aprilis! PO otworzyło biuro przy... Nowogrodzkiej

Z pozoru brzmi to jak żart. Bo otwarcie zaplanowano na 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. A do tego ten adres... Nowogrodzka 5. Co prawda, nie w Warszawie, ale w Drezdenku. W tym miejscu, w centrum Drezdenka, mieści się biuro poselskie Krystyny Sibińskiej, a zarazem biuro regionu PO.. Jego otwarcie nastąpiło w piątkowe popołudnie. I to wydarzyło się naprawdę!