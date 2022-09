To znowu się stało. Kierowca jechał pod prąd na trasie S3 nieopodal Gorzowa. Zobaczcie nagranie!

Kierowca jechał pod prąd na S3

Niebezpieczną sytuację, do której doszło w piątek, 9 września na odcinku drogi S3 na wysokości Deszczna (powiat gorzowski), nagrali pasażerowie autokaru, którzy podróżowali w kierunku Międzyrzecza. Na zapisie wideo bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar, ale… drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina. Kierowca ten w ogóle nie reagował na to, co dzieje się wokół niego. Nietrudno sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje czołowego zderzenia, gdyby do takiego doszło...

- Nagranie to już trafiło na specjalną skrzynkę poczty elektronicznej [email protected] przeznaczoną i powstałą właśnie po to, aby skutecznie docierać do drogowych piratów i eliminować ich z naszych dróg. Sprawą zajmują się policjanci ruchu drogowego zatem dotarcie do tego kierowcy jest tylko kwestią czasu - przekazuje podinsp. Marcin Maludy, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.