Tragiczny wypadek w Ludzisławicach. 59-letnia kobieta potrącona przez volkswagena zmarła w drodze do szpitala

Do wypadku doszło w czwartek, 29 grudnia, przed godziną 17. W miejscowości Ludzisławice (to gmina Santok) doszło do potrącenia kobiety. Wypadek wydarzył się tuż przy wjeździe do miejscowości. Przy drodze nie ma w tym miejscu pobocza ani chodnika. - Szczegóły wypadku wyjaśniają policjanci. Na ten moment trudno mówić o okolicznościach - mówi komisarz Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.