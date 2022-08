Tramwaje wróciły na Piaski. Nie jeździły tu... prawie pięć lat

Jaki jest rozkład jazdy?

Co warto wiedzieć w związku z powrotem tramwajów na Piaski?

Linię nr 2 (z Wieprzyc) co do zasady obsługują stare helmuty. Z kolei na linii nr 3 (łączy Piaski z ul. Dowgielewiczowej) jeżdżą nowe twisty. To informacja szczególnie przydatna dla tych, którzy będą widzieć w oddali nadjeżdżający tramwaj, ale jeszcze nie dostrzegą numeru linii. Twisty na Piaskach będzie można zobaczyć jedynie wcześnie rano oraz późnym wieczorem.