Triumf Stali Gorzów nad Unią Leszno okupiony bardzo bolesną stratą Martina Vaculika

Pojedynki Moich Bermudów Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno „od zawsze” są bardzo wyrównane, jednak po tej kwietniowej potyczce na obiekcie im. Alfreda Smoczyka wydawało się, że tych emocji na „Jancarzu” może być jeszcze więcej. A to dlatego, że w tym pierwszym starciu między nimi wynik z toru nie został utrzymany i został zmieniony przy „zielonym” stoliku. Rezultat tego był taki, że Stal nie zremisowała, a przegrała 44:46, więc w niedzielę gorzowianie chcąc zdobyć punkt bonusowy, musieli wygrać co najmniej trzema „oczkami”. I dokonali tego.

Niemniej przed tym meczem sami żużlowcy żółto-niebieskich nie chcieli wracać do tamtego spotkania.

- Kompletnie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Jesteśmy ambitną drużyną, która nie potrzebuje jakichś dodatkowych bodźców, żeby się motywować - przekonywał Szymon Woźniak. A to jego upadku po kontakcie z Piotrem Pawlicki zrobiło się to całe zamieszanie.