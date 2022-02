Trochę trzeba będzie zapłacić, by móc zobaczyć sparing Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra i Spartą Wrocław Alan Rogalski

Moje Bermudy Stal Gorzów - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra Jarosław Miłkowski

Trochę trzeba będzie zapłacić, by móc zobaczyć sparing Moich Bermudów Stali Gorzów z Falubazem Zielona Góra i Spartą Wrocław na stadionie im. Edwarda Jancarza. Klub z ul. Kwiatowej podał ceny biletów, których sprzedaż rozpoczęła się w sobotę 26 lutego. Nie należą one do najtańszych, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że to jedynie przedsezonowy sprawdzian.