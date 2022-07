Trzeba je omijać szerokim łukiem. W lubuskich lasach pojawiły się toksyczne gąsienice Magdalena Marszałek

W lubuskich lasach pojawiły się gąsienice korowódki dębówki. Pexels

Na pierwszy rzut oka wygląda jak sznurek albo wąż. Ale wystarczy tylko lepiej się przyjrzeć, żeby zobaczyć że to... korowód gąsienic. Taki leśny pociąg pojawił się ostatnio w lubuskich lasach. Choć wygląda fascynująco, to jednak lepiej omijać go szerokim łukiem.