Trzy medale mistrzostw świata dla Gorzowa. Wojciech Pająk i Tytus Maciński przywieźli je z Hiszpanii

– Mimo, że kolor nie jest złoty, to jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony z występu – napisał na swojej stronie na Facebooku Pająk, który pierwszego dnia stoczył cztery walki i trzy wygrał, a drugiego – trzy pojedynki, z których dwukrotnie wychodził zwycięsko.

Przypomnijmy, gorzowianin to tegoroczny brązowy medalista europejskiego czempionatu z Budapesztu w formule bez kimon.

Równolegle do rywalizacja seniorów w Hiszpanii trwały też mistrzostwa globu do 17 i 20 lat. W tej pierwszej z kategorii wiekowej brąz wywalczył klubowy kolega Pająka Tytus Maciński. Podopieczny trenera… Pająka zrobił to w formule Gi do 63 kg.

Reprezentanci Polski łącznie sięgnęli po jedenaście medali w trakcie tych mistrzostw. Dorobek Biało-Czerwonych to dwa złote krążki i dziewięć brązów. W klasyfikacji medalowej dało im to piątą lokatę.

Grappling to sport wykorzystujący techniki chwytów, takich jak dźwignie, duszenia czy obalenia. Dyscyplina ta łączy też elementy innych sztuk walki, jak np. zapasy czy sambo. Zabronione w niej są uderzenia. Rywalizacja toczy się w dwóch formułach: w kimonach (Grappling Gi) lub w stroju do grapplingu (koszulka i spodenki – Grappling No-Gi). W pierwszej z nich dopuszczalne są chwyty za kimono rywala, za to w drugiej nie można wykorzystywać stroju przeciwnika do wykonywania określonych technik (np. rzutów).