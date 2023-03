Tu aż chce się gotować! AWF w Gorzowie ma pracownię dietetyki

Dietetyka to z kolei kierunek, który w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej jest od 2016. Pracowni dietetycznej do tej pory na uczelni brakowało, więc studenci część zajęć mieli w Zespole Szkół Gastronomicznych.

- To dla nas kluczowa inwestycja. Dietetyka to kierunek, na który bardzo mocno postawiliśmy parę lat temu. Chcąc stworzyć solidne warunki do studiowania, musimy mieć laboratoria, w tym tego typu pracownię – mówił w czwartek 2 marca prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W jej gorzowskim oddziale otwarto pracownię dietetyki. Powstała ona w tzw. budynku fizjoterapii, który służy studentom po remoncie od 2015 roku.

Czego będą się tu uczyć studenci AWF w Gorzowie?

– Znajduje się tu 16 miejsc dla studentów, przede wszystkim kuchenki, piec konwekcyjno-parowy, zmywarka, czyli niezbędne urządzenia do przygotowywania posiłków. Studenci będą uczyli się tu, jak w praktyczny sposób przygotowywać zdrowe posiłki i to, w jaki sposób zbilansować dietę. Dietetyk musi zdrowo gotować, żeby wiedzieć, jak smakuje to, co rozpisuje w diecie – dodawała dr Mruczyk.