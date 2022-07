„Tuptuś” zaczął tuptać wzdłuż ul. Drzymały. Ile metrów chodnika pójdzie do poprawy?

Jak informuje wydział dróg, chodnik ma zostać wyremontowany na odcinku od wjazdu na teren Zespołu Szkół Elektrycznych do skrzyżowania z ul. Borowskiego (to fragment o prawie 500-metrowej długości). Co ważne, zrobiony będzie chodnik po zachodniej stronie jezdni, czyli tej bliżej śródmieścia. Prace mają kosztować 400 tys. zł. Mają potrwać do końca września.

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Drzymały to kolejny element realizacjo gorzowskiego programu Tuptuś, którego celem jest remont i naprawa gorzowskich chodników - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. To jednak nie koniec zadań tego typu, dlatego, że wydział dróg, który nadzoruje te inwestycje, przygotowuje się również do przebudowy chodnika przy ul. Bohaterów Warszawy. W tej chwili trwają czynności związane z wyborem wykonawcy tej inwestycji - dodaje W. Ciepiela.