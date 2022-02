Tytułu młodzieżowego mistrza Polski AZS AJP Gorzów mieć nie będzie, ale może być brąz. Jest o co walczyć!

Ta porażka z całą pewnością będzie bardzo boleć, bo AZS AJP był uznawany przez ekspertów za głównego faworyta mistrzostw kraju do 19 lat, a i same koszykarki wymieniały się jako zdecydowanego kandydata, jeśli nie do krążka z najcenniejszego kruszcu, to przynajmniej do pudła. Z drugiej strony, to nie jest tak, że lubuska drużyna zdominowała w tym roku rozgrywki w tej kategorii wiekowej i że ten zespół był poza zasięgiem innych. Było kilka ekip na porównywalnym poziomie i każda z nich mogła wystąpić w finale. Decydująca był dyspozycja dnia, a w tym dniu, zwłaszcza ta mentalna, była po stronie gdańszczanek.

Mental, bo wydaje się, że nasze nastolatki przegrały tę 1/2 finału w głowach. Gorzowianki prowadziły w tym meczu już kilkudziesięcioma punktami, ale w ostatnich dziesięciu minutach, dzięki też znacznie lepsze grze w obronie Politechniki, przestały celnie rzucać do kosza. Ba, w ataku prawie w ogóle nie wypracowywały sobie czystych sytuacji, a jak już dochodziły do wolnych pozycji, to przeważnie pudłowały. Przeciwnie gospodynie, które z każdą udaną akcją, przy dopingu miejscowych kibiców, pozytywnie nakręcały się. A my niestety, nie potrafiliśmy utrzymać na wodzy emocji, też na ławce trenerskiej. Zabrakło spokoju w tych ostatnich minutach. I choć w tym sezonie już dwukrotnie AZS AJP pokonywał Politechnikę, w różnych imprezach, to na tych najważniejszych zawodach 2022 roku to Politechnika pokonała ją, trafiając zwycięski rzut w ostatnich sekundach spotkania.