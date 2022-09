Ukradli ponad 200 paneli z farmy fotowoltaicznej w Witnicy. Spłoszeni podpalili auto, którym przyjechali

Do kradzieży doszło w nocy z 5 na 6 maja. - Podejrzani weszli na zamknięty teren i włamali się do kontenera. Ze środka zabrali ponad 250 sztuk paneli fotowoltaicznych, akcesoria do ich montażu, a także kilka sztuk falowników, których łączna wartość to ponad 360 tysięcy złotych – informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Tej nocy nikt jednak nie wezwał policjantów, a o zdarzeniu śledczy dowiedzieli się dopiero po kilku dniach, kiedy doszło do kolejnej kradzieży.

Podejrzani ponownie przyjechali na teren farmy. Zdołali zapakować niemal całego busa, ale sytuację zauważył ochroniarz i wezwał policjantów. Spłoszeni mężczyźni podpalili auto z modułami i uciekli. Chcieli ukraść 140 sztuk paneli. Spaleniu uległo 70 modułów wartych kilkadziesiąt tysięcy złotych, które znajdowały się w aucie.