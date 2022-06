Ule w gorzowskiej elektrociepłowni. Swój dom ma tam kilka milionów pszczół!

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w ekosystemie. Bez ich ciężkiej pracy czekałaby nas prawdziwa katastrofa, bo drzewa, krzewy i inne rośliny nie dawałyby owoców oraz nasion. To właśnie tym pożytecznym owadom zawdzięczamy produkcję jednej trzeciej żywności na całym świecie. Dlatego tak ważna jest pomoc każdego z nas, aby pszczoły miały gdzie żyć. Miejscem przyjaznym skrzydlatym lokatorom jest gorzowska elektrociepłownia, która umiejscowiła na swoim terenie kilkadziesiąt pszczelich domów.

Gdy tylko pojawia się możliwość, to zawsze z ogromną chęcią wspieramy proekologiczne projekty. Nasi pracownicy we współpracy z okolicznymi nadleśnictwami cyklicznie i w formie wolontariatu sadzą drzewa w lasach. Udostępnienie terenów elektrociepłowni pod pasieki to kolejna inicjatywa, która pozytywnie wpływa na nasze lokalne środowisko. Cieszymy się, że w taki sposób możemy pomóc pszczelarzom - mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.