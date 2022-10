Uwierzycie? Gość nie wiedział. że rozmawia z policjantem i przyznał się, że jest poszukiwany

Poszukiwany za kradzież paliwa

Funkcjonariusz gorzowskiej patrolówki, sierżant Dawid Kamyk, w poniedziałek (10 października) miał wolne od służby. Po godzinie 18 wyszedł na balkon swojego mieszkania i zauważył mężczyznę, który nie mógł wyjechać z garażu. Inny zaparkowany pojazd mu to uniemożliwiał. W pewnym momencie mężczyzna zapytał funkcjonariusza, czy nie zna właściciela tego auta.

- Policjant nie wiedział, do kogo należy samochód, ale zasugerował, by zadzwonił po patrol, który przyjedzie pomóc. Mężczyzna stwierdził jednak, że poczeka jeszcze przez jakiś czas i może właściciel się pojawi. Na kolejne sugestie ze strony policjanta, by ten jednak skorzystał z pomocy, odpowiedział, że nie zadzwoni, bo…jest poszukiwany - przekazuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.