W czasie odwilży jest śmiertelnie groźny. Nie stąpaj po cienkim lodzie! Magdalena Marszałek

Wchodzenie na lód w taką pogodę jak dziś to ogromne ryzyko - ostrzegają służby ratownicze. Ostatnie mroźne dni oraz noce skuły lodem wiele zbiorników wodnych, ale teraz przyszła odwilż i sprawiła, że staje się on bardzo kruchy. Nie przeszkadza to jednak amatorom zimowych zabaw oraz miłośnikom wędkowania z przerębla, którzy nic sobie nie robią z niebezpieczeństwa.