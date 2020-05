W czwartek 14 maja Lubuszanie będą się modlić o powstrzymanie pandemii

„Czwartek 14 maja będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa na świecie. Proszę zatem wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o włączenie się z hojnością serca w to wspólne duchowe dzieło, według własnego rozeznania podejmując modlitewne błaganie, wyrzeczenie i jałmużnę” – napisał w komunikacie do duchownych i wiernych bp Tadeusz Lityński, ordynariusz zielonogórsko-gorzowski.

14 maja jako dzień modlitwy o powstrzymanie koronawirusa, to inicjatywa głowy kościoła katolickiego. „Na prośbę Papieża Franciszka do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej skutków” – napisał bp Lityński.

Co to są dzieła miłosierdzia? To ratowanie dusz i życia ludzkiego. Można to robić za pomocą modlitwy (np. o nawrócenie grzeszników), słowa (np. głoszenie ewangelii) czy czynem (np. pomaganie biednym, głodnym itp.).