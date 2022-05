W Dzień Matki w Gorzowie będzie kolejna Konferencja Kobiet

- Kontynuujemy to, co rozpoczęła Grażyna Wojciechowska - mówi wiceprezydent Małgorzata Domagała. Gorzowski magistrat organizuje kolejną odsłonę Konferencji Kobiet, którą przez lata organizowała zmarła 3 stycznia 2022 radna.

- Konferencja odbędzie się pod hasłem „Siła i empatia”. Ten tytuł i data są nie bez powodu. 26 maja to Dzień Matki - mówi M. Domagała.