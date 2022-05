W Gorzowie będzie aukcja dzieł sztuki. Stać się na te obrazy i rzeźby?

Wstęp na aukcję jest wolny, ale oczywiście warto wziąć ze sobą portfel wypełniony pieniędzmi. Co bowiem będzie można wylicytować? Choćby „Akt” namalowany przez Michała Bajsarowicza, którego cena wywoławcza to 1,5 tys. zł. Będzie też do nabycia ceramika „Macierzyństwo” (cena wywoławcza: 900 zł) stworzona 32 lata temu przez Zofię Bilińską czy namalowany w 2019 obraz „Martwa natura” (300 zł) Magdaleny Ćwiertni. Nie zabraknie też „Anioła z Ukrainy” (250 zł) Jerzego Gąsiorka czy fotografii „Drzewo w Ogardach” (300 zł) Tomasza Hołyńskiego.