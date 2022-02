W Gorzowie najwięcej zakażeń w województwie! |7 LUTEGO

W poniedziałek 7 lutego w Lubuskiem potwierdzono 779 nowych przypadków koronawirusa. To pierwsza, po czterech dniach, sytuacja, gdy liczba zakażeń spadła poniżej tysiąca. Jest ona jednak wyższa od tej sprzed tygodnia (31 stycznia było 740 infekcji). W związku z tym wskaźnik zakażeń wzrósł, nieznacznie, do poziomu 103,01 os. na 100 tys. mieszkańców. Przez cały zeszły tydzień codziennie najwięcej zakażeń było w południowej stolicy województwa. Teraz, w poniedziałek, najwięcej zakażeń odnotowano w północnej stolicy regionu. W Gorzowie było 110 przypadków, w powiecie żarskim - 77, międzyrzeckim - 76, słubickim - 75, gorzowskim - 71, nowosolskim - 61, żagańskim - 61, w Zielonej Górze - 55, w pow. krośnieńskim - 47, strzelecko-drezdeneckim - 43, sulęcińskim - 37, świebodzińskim - 27, wschowskim - 21, zielonogórskim - 18. W lubuskich szpitalach jest 425 hospitalizowanych zakażonych (to o 28 więcej niż w sobotnim raporcie urzędu wojewódzkiego), z których 13 jest podłączonych do respiratora (o dwie osoby mniej niż w sobotnim raporcie). W całej Polsce potwierdzono w poniedziałek 21 980 zakażeń. Poinformowano też o dziesięciu zgonach związanych z COVID-19. Żadnego z nich nie było w Lubuskiem. Czytaj również: Jest 4. dawka szczepionki przeciw COVID-19

Pixabay