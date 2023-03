W Gorzowie otworzyli Centrum Migranta. W czym tutaj pomogą?

Przy ul. Kosynierów Gdyńskich 54 w Gorzowie otwarte zostało Centrum Migranta. Dzięki niemu obcokrajowcom przybywającym do Gorzowa ma być łatwiej ogarnąć wiele spraw urzędowych.

- Ja to nawet zazdroszczę tym, którzy teraz do Gorzowa przyjeżdżają. Ja jak przyjechałam tu sześć lat, to nie wiedziałam, jak załatwić swoje sprawy. Nawet z pójściem do przychodni to był dla mnie dramat. A uzyskanie karty pobytu ciągnęło się długo, bo nie było nawet kogo podpytać. Takie miejsce jest więc teraz bardzo przydatne. Tu nawet podpowiedzą, jak ubezpieczyć w Polsce samochód – mówiła nam w czwartek Olena Vojtenko. Spotkaliśmy ją przy ul. Kosynierów Gdyńskich 54. Pod tym adresem mieści się już gorzowskie Centrum Migranta. Łatwo tu trafić, bo to punkt nieopodal Multimediów, prawie naprzeciwko wodociągów. Do centrum wchodzi się od podwórza.

- To jest miejsce dla wszystkich migrantów, dla wszystkich osób, które przyjechały do Gorzowa i chcą uzyskać pomoc w zakresie kart pobytu, w zakresie pomocy psychologicznej, prawnej – wyliczała Magdalena Sielska, prezes Fundacji Integracji i Rozwoju Cudzoziemców w Polsce, która wraz Lubuskim Urzędem Wojewódzkim stworzyła taki punkt. Podobne miejsca powstają w każdym regionie. W Lubuskiem jest ono także w Zielonej Górze przy ul. Dworcowej.

- Działamy z fundacją od momentu, gdy wybuchła wojna. Najpierw wspierała nas na dworcach, gdzie były punkty informacyjne. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w pomoc angażujemy się cały czas. Widzieliśmy więc potrzebę stworzenia takiego miejsca, gdyż napływ cudzoziemców w ostatnich latach jest olbrzymi – mówiła Ewa Szoppe, kierownik oddziału cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim. W innych regionach podobne centra powstają przy urzędach. W Lubuskiem był pomysł, aby działały one „na zewnątrz”.

Ukraińcy mają się gdzie spotkać

Centrum powstało w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Ma ono działać do końca sierpnia tego roku, ale jeśli będzie możliwość, jego działalność zostanie wydłużona.

- Jestem szczęśliwa, że to miejsce powstało. To było moje marzenie jako społecznika – mówiła nam w czwartek Daria Lukianova, wiceprezes Fundacji. – Siedem lat temu sama musiałam tę drogę przejść. Nie było żadnego wsparcia czy nawet miejsca, gdzie we własnym języku można było porozmawiać. My nie chcemy zapomnieć swojej kultury, tradycji. Dobrze, że teraz jest gdzie przyjść i porozmawiać o tym, co dzieje się na Ukrainie, o swoich bliskich. Jestem szczęśliwa, że Gorzów jest na mapie miejsc przyjaznym imigrantom – dodawała gorzowska Ukrainka.

Centrum pomaga już od poniedziałku 20 marca (w czwartek było oficjalne otwarcie). Przez te kilka dni służyło radą i pomocą już ponad stu osobom.

Migranci pytają: "Co to jest PIT?"

A sprawy, z którymi przychodzą tu imigranci, są różne.

- Ludzie pytają się, gdzie dziecko dać do szkoły. Co to jest PIT, bo tego na Ukrainie nie ma. My mamy milion kontaktów, więc wiemy, jak pomóc i gdzie jaką sprawę załatwić – śmieje się D. Lukianova.

- Bardzo wiele osób przychodzi z wieloma pytaniami dotyczącymi legalizacji pobytu. Dużo ludzi przyjechało i nie wie, jak postępować, bo prawo Polski, prawo Unii Europejskiej, różni się od tego, jakie jest na Ukrainie – mówi z kolei Tatiana Bisovska. Dodaje, że w centrum podpowiadają też, gdzie można znaleźć pracę. W centrum podpowiedzą też, co można zrobić, by zintegrować się z gorzowianami.

Centrum Migranta otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 (za wyjątkiem czwartku, gdy jest otwarte od 10.00 do 18.00).

