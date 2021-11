W Gorzowie powstaje kocia kawiarnia! Będzie tu można wypić kawę... z mruczkiem

Wzięło się to wszystko z ogromnej sympatii do tych zwierząt. Wcześniej odwiedziliśmy wiele podobnych miejsc w całym kraju i widząc jak dużą popularnością się cieszą, postanowiliśmy stworzyć taką kocią kawiarnię również na lokalnym gruncie - mówi pan Karol.

Kitku Cafe to pierwszy lokal w Gorzowie, w którym stałymi bywalcami będą... koty. Na pomysł stworzenia takiego nietypowego miejsca na mapie miasta wpadło dwóch przyjaciół, którzy swoją przygodę z gastronomią zaczynali kilkanaście lat temu od... waty cukrowej. Teraz mają koty i... kota na ich punkcie, dlatego miłość do smakołyków i zwierząt postanowili połączyć z chęcią pomagania czworonogom, które takich kochających właścicieli nie mają.

Zjeść ciasto i wrócić z kotem?

W Kitku Cafe będzie można wypić świeżo paloną kawę oraz zjeść dobre śniadanie lub deser w towarzystwie futrzastych czworonogów. Ale nie tylko, bo lokal nie będzie pełnił wyłącznie funkcji gastronomicznej. Stanie się domem tymczasowym dla przebywających tam zwierząt. Co to oznacza? Jeśli któryś z mruczków skradnie nasze serce, to będziemy mogli go przygarnąć i zabrać na stałe do siebie.