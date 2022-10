W Gorzowie ruszyła fala eksmisji. Pierwsi lokatorzy stracili mieszkania

Pierwsza z zaplanowanych eksmisji została przeprowadzona w miniony poniedziałek. W mieszkaniu komunalnym przy ulicy Sikorskiego w Gorzowie pojawił się komornik, przedstawiciel firmy przeprowadzającej eksmisje oraz zarządca nieruchomości. Mężczyzna, który musiał opuścić lokal nie płacił za czynsz od... piętnastu lat.

Ten mężczyzna miał wieloletnie zaległości, przez co jego dług urósł do ponad sześćdziesięciu tysięcy złotych. Mimo, że miał możliwość skorzystania między innymi z programu oddłużeniowego, to nie chciał tego zrobić. Tu też doszedł taki aspekt społeczny, bo na tego uciążliwego lokatora wielokrotnie skarżyli się sąsiedzi, którzy narzekali na częste libacje alkoholowe. Mężczyzna sprowadzał tam postronne osoby, które nadużywały alkoholu, głośno się zachowywały, a nawet załatwiały swoje potrzeby w częściach wspólnych budynku - mówi Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie.