W Gorzowie trwa turniej ku pamięci Emanuela Laskera. Bez ekstraligowców, ale ci w tym roku już odnieśli sukcesy

Turniej ma na celu uczczenie pamięci II mistrza świata Emanuela Laskera oraz popularyzację szachów wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zawody odbywają się na dwóch płaszczyznach. W turnieju „Open A” zagrają zawodnicy, którzy w rankingach posiadają co najmniej 1600 punktów, natomiast „Open B” to Lubuska Wiosna Szachowa, w której wezmą udział zawodnicy do IV kategorii włącznie.

– Ten turniej to święto szachów w Gorzowie. Przyjeżdżają do nas ludzie z innych miast, często też nawet z innych krajów. Część ludzi przychodzi tylko pooglądać, spotkać się ze znajomymi, część pograć. Jest to taki punkt wymiany doświadczeń – mówi Andrzej Modzelan, dyrektor turnieju oraz sędzia główny. Gorzowski klub reprezentować będzie wielu czołowych zawodników, z wyjątkiem graczy ekstraligowych.

Z wynikami Memoriału Laskera można zapoznać się, klikając w ten link