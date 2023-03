W Gorzowie w rok ciepło podrożało o 90 proc., ale... obniżki nie będzie!

Cena ciepła w Gorzowie w ciągu roku wzrosła o 90 proc., natomiast w Zielonej Górze o ponad 70 proc. Co ciekawe, to… zielonogórzanie będą mieli obniżkę cen za ciepło. To żadna pomyłka. Potwierdza nam to PGE Energia Ciepła. Jak to możliwe?

1 marca weszła w życie nowelizacja „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. Nowe prawo gwarantuje, że maksymalny wzrost cen za dostawę ciepła nie może przekroczyć 40 proc. ceny obowiązującej na koniec września 2022. Dotyczy to ceny i wytworzenia samego ciepła, i dostarczenia go do domu.

Podwyżka cen ciepła nie wyższa niż 40 proc.

Jeśli podwyżka wprowadzona po 30 września 2022 była wyższa niż 40 proc., wówczas taryfa zostanie obniżona do poziomu nie większego niż 140 proc. ceny sprzed końca września (a więc wzrost będzie maksymalnie 40-procentowy). Przykładowo: jeśli ktoś w sierpniu miał rachunek 100 zł, a po 30 września 2022 wzrósł on do 165 zł, to od 1 marca miesięczny rachunek będzie wynosił 140 zł, natomiast nadpłata zostanie zwrócona.

Jak zastosowanie nowelizacji wygląda w praktyce w Lubuskiem? Zadowolenie może być w Zielonej Górze. W Gorzowie może być, delikatnie mówiąc, irytacja. Dlaczego?

Gorzów: wzrost ze 100 zł do 190 zł

W Gorzowie w ciągu ostatnich dwunastu miesiącach były dwie podwyżki. Najpierw 1 lipca 2022 weszła w życie podwyżka o 50 proc., a później – 1 stycznia 2023 – o 27 proc.

Jeśli więc ktoś w maju czy czerwcu zeszłego roku miał rachunek za ciepło w wysokości, 100 zł, to od lipca płacił 150 zł, a od stycznia tego roku – 190 zł.

W związku z tym, że nowelizacja dotycząca cen uwzględnia podwyżki po 30 września 2022, w Gorzowie można więc wziąć pod uwagę tylko podwyżkę od 1 stycznia 2023. Ta jednak wynosiła „tylko” 27 proc., a więc była niższa niż 40 proc. Na wsparcie ze strony rządu gorzowianie się zatem nie łapią. Muszą więc płacić za ciepło o 90 proc. więcej niż rok temu.

Zielona Góra: wzrost ze 100 zł do 140 zł

Co innego zielonogórzanie. U nich sytuacja jest dużo korzystniejsza. Przedostatnia podwyżka cen ciepła była 1 października 2022 i wyniosła 10,5 proc. Kolejna podwyżka weszła w życie 17 stycznia i wyniosła 57 proc.