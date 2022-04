W gorzowskich derbach juniorzy Stilonu lepsi od tych z Warty. W makroregionalnej lidze też są wyżej

Co ciekawe, to niejedyne starcie Stilonu z Wartą, które odbyło się w ten weekend. W wojewódzkiej lidze juniorów młodszych Stilon wygrał z Wartą 5:2, za to w wojewódzkiej lidze trampkarza triumfowali bordowo-granatowi, odnosząc zwycięstwo nad stilonowcami 2:1.