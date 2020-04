W Kłodawie będzie żłobek i nowe przedszkole. Budowa rozpocznie się we wtorek 28 kwietnia

- Po Gminnym Centrum Kultury to nasza kolejna sztandarowa inwestycja, która będzie służyc naszym najmłodszym mieszkańcom. Dzięki temu rodzice będą mogli wrócić na rynek pracy – mówi wójt Anna Mołodciak. W poniedziałek 27 kwietnia umowę na budowę podpisała z firmą IIG z Kostrzyna. Firma została wybrana w drugim przetargu. Inwestycja będzie kosztować 14,232 mln zł. Budowa żłobka ma potrwać do grudnia 2020 r., a przedszkola – do maja 2021 r.

I żłobek, i przedszkole będą miały własne zaplecze socjalno-biurowe, do tego sale zajęć z łazienkami i magazynkami oraz salę zabaw.